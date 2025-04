Castellanos: “La squadra ha dato tutto in campo. Vi spiego come è nata l’esultanza”

La Lazio ha vinto contro il Genoa nel segno dei suoi attaccanti: Castellanos e Dia sono rientrati nel tabellino e hanno offerto un‘ottima prestazione. L’espulsione del Genoa è propiziata da una grande giocata dell’attaccante argentino che manda in porta Zaccagni: il gol del vantaggio è bellezza pura. Con Castellanos e Dia è un‘altra Lazio, i numeri non mentono. Attraverso il proprio profilo Instagram, il Taty ha voluto mandare un messaggio ai tifosi.

Sono molto felice di questa vittoria fondamentale. La squadra, come sempre, ha dato tutto in campo. Oggi, in albergo, ho avuto il piacere di incontrare Emanuele, un combattente con una grande energia. Mi ha augurato buona fortuna. Per questo oggi gli ho dedicato questo gol. Fare sorridere a un bambino è una delle cose più belle del mondo! Forza Lazio, grazie Emanuele!