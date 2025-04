Coppa Italia, l’Inter esce clamorosamente: il Milan approda in finale

Il quadro delle sfide di oggi

Giornata ricca di partite tra Serie A e Coppa Italia: alle ore 21:00 è andato in scena il ritorno della semifinale tra Inter e Milan. Domani si chiuderà il quadro della competizione con Bologna-Empoli.

Coppa Italia, Inter-Milan

Il primo tempo ha visto i nerazzurri creare diverse occasioni con Lautaro e Dimarco che non sono state concretizzate. Prima del fischio dell’arbitro però, è il Milan a passare in vantaggio con un grande colpo di testa di Jovic. Nella ripresa i rossoneri hanno alzato il livello della prestazione e, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Jovic sigla lo 0-2. L’Inter si fa vedere dalle parti di Maignan ma non riesce ad accorciare le distanze. Nel finale, Reijnders porta il risultato sul punteggio di 0-3: l’Inter esce in semifinale, sfuma il sogno triplete. In attesa della sfida di domani tra Bologna ed Empoli, il Milan strappa il pass per la finale di Roma. I rossoneri in questa stagione si confermano la bestia nera dell’Inter.