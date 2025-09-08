Le campionesse del mondo di volley festeggiate a Malpensa

Il rientro trionfale dell’Italvolley femminile accolta da tifosi entusiasti dopo il mondiale

Giulia Colacchi /
Pallavolo Italia
Pallavolo Italia

Le nostre Campionesse del Mondo sono tornate in Italia dopo una straordinaria avventura sportiva. L’aeroporto di Malpensa si è trasformato in una festa a cielo aperto, con centinaia di tifosi pronti ad accogliere la Nazionale di volley femminile. Striscioni, cori e applausi hanno reso indimenticabile il momento del loro rientro, testimoniando l’affetto di un intero Paese.

Pallavolo

L’abbraccio dei tifosi

La spedizione mondiale vittoriosa ha regalato emozioni uniche, e i tifosi non hanno perso l’occasione di dimostrare la loro gratitudine. Le atlete, sorridenti e commosse, hanno salutato il pubblico, condividendo con loro la gioia di un traguardo tanto atteso. Questo successo non rappresenta solo un risultato sportivo, ma anche un simbolo di determinazione, spirito di squadra e orgoglio nazionale.

Il video

