Lazio, emergenza in difesa e attacco dimezzato: il punto sugli infortunati

Difesa in emergenza: pochi centrali a disposizione

La Lazio prosegue la sua tournée in Turchia, dove domani – sabato 2 agosto – affronterà il Galatasaray. Tuttavia, la squadra deve fare i conti con una situazione complicata in difesa. Sono infatti rimasti a Roma Patric, alle prese con una lesione muscolare che lo terrà fermo per circa un mese, e Gigot, bloccato da una lombosciatalgia. Sarri ha quindi a disposizione soltanto tre centrali di ruolo: Gila, Provstgaard e Romagnoli. A questi si aggiunge il giovane Ruggeri, classe 2004, che ha finora collezionato solo pochi minuti nell’amichevole contro la Primavera. Per tamponare l’emergenza, Marusic è stato adattato come quarto difensore centrale, un ruolo in cui è già stato impiegato sia contro l’Avellino sia contro il Fenerbahçe, in coppia con Romagnoli.

Isaksen out: spazio a Cancellieri e Noslin

Anche il reparto offensivo non è al completo. Isaksen è infatti ancora alle prese con la mononucleosi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, le sue condizioni stanno migliorando, ma il danese dovrà seguire un programma atletico su misura per tornare gradualmente in forma. Martedì scorso si è sottoposto a nuovi esami per verificare l’avvenuta negativizzazione, e si è in attesa dei risultati. Nell’ultima uscita contro il Fenerbahçe, al suo posto è stato schierato titolare Cancellieri, poi sostituito nel secondo tempo da Noslin. Entrambi restano in corsa per convincere Sarri in vista dell’inizio della stagione.