Noslin dice addio alla Lazio? Sarri non convinto: i possibili scenari

Un inserimento complicato

Non è stato ancora promosso, ma nemmeno definitivamente escluso dai piani della Lazio: Noslin si trova nel pieno di una fase di valutazione e il suo futuro rimane appeso a un filo. La società sta prendendo in esame la possibilità di un trasferimento, probabilmente in prestito con diritto di riscatto. Il suo inserimento negli schemi di Sarri procede con lentezza e, al momento, le prestazioni offerte non hanno rispettato le aspettative. A eccezione dell’azione personale contro l’Avellino che ha portato al rigore trasformato da Guendouzi, il giocatore olandese non ha inciso in maniera significativa. Attualmente, è in ballottaggio con Cancellieri, che sembra aver guadagnato terreno nelle gerarchie dell’allenatore.

Ballottaggio acceso e prove in corso

Le prossime amichevoli contro Galatasaray, Burnley e Atromitos saranno fondamentali per decidere chi rimarrà a disposizione di Sarri. Il tecnico valuterà chi tra Noslin e Cancellieri ha mostrato maggiore adattamento ai suoi schemi, miglioramenti costanti e maggiore affidabilità. Cancellieri, forte di un gol spettacolare segnato contro la Primavera, appare al momento favorito. Noslin, invece, è stato testato in diversi ruoli offensivi — da esterno su entrambe le fasce fino al ruolo di centravanti — ma senza trovare una collocazione realmente efficace. Considerata la concorrenza nel reparto d’attacco, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Noslin potrebbe essere il sacrificato: l’ipotesi di un addio temporaneo diventa sempre più concreta.