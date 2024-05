SERIE A | Inter-Lazio, le probabili formazioni del match

Torna in campo la Lazio. Archiviato il successo per 2-0 contro l'Empoli allo Stadio Olimpico di Roma nello scorso weekend, i biancocelesti si apprestano ad affrontare l'ultima trasferta delle stagione. Questo pomeriggio, alle ore 18:00, la squadra di Igor Tudor sarà di scena allo Stadio San Siro di Milano, per affrontare la capolista Inter. Se i nerazzurri sono già matematicamente Campioni d'Italia, la Lazio invece va a caccia di punti importanti per chiudere il discorso Europa League.

Inter-Lazio, le probabili formazioni

In vista della gara tra nerazzurri e biancocelesti, in programma quest'oggi alle ore 18:00, valevole per la 37° giornata del campionato di Serie A, ecco le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

Allenatore: Simone Inzaghi.

LAZIO (3-4-2-1): Provedel; Patric, Casale, Gila; Marusic, Vecino, Rovella, Pellegrini; Kamada, Zaccagni; Castellanos.

Allenatore: Igor Tudor.