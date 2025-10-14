Giudice sportivo, multata la Lazio Women: la motivazione è particolare

L'11 ottobre si è giocata la partita Lazio Women-Genoa, vinta dalle ragazze biancocelesti per 2-1. Nonostante un'ottima prestazione di quest'ultime, la società capitolina si è ritrovata a dover fare i conti con una decisione del giudice sportivo, molto particolare: ecco il motivo.

L'accaduto e la decisione

A fine partita, gli arbitri sono tornati nei loro spogliatoi dove, però, non è stata assicurata l'erogazione dell'acqua calda. E' per questo motivo che il Giudice Sportivo ha preso la decisione di multare la Lazio Women, che sarà costretta a pagare ben 200€.

Le parole del Giudice Sportivo