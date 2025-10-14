Giudice sportivo, multata la Lazio Women: la motivazione è particolare

E' da poco arrivata la decisione del giudice sportivo nei confronti della Lazio Women, dopo che la società non ha erogato acqua calda per la quaterna arbitrale.

Simona Nicoli /
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball

L'11 ottobre si è giocata la partita Lazio Women-Genoa, vinta dalle ragazze biancocelesti per 2-1. Nonostante un'ottima prestazione di quest'ultime, la società capitolina si è ritrovata a dover fare i conti con una decisione del giudice sportivo, molto particolare: ecco il motivo.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball

L'accaduto e la decisione

A fine partita, gli arbitri sono tornati nei loro spogliatoi dove, però, non è stata assicurata l'erogazione dell'acqua calda. E' per questo motivo che il Giudice Sportivo ha preso la decisione di multare la Lazio Women, che sarà costretta a pagare ben 200€.

Le parole del Giudice Sportivo

Gare del 11 e 12 Ottobre 2025

Il Giudice Sportivo Avv. Sergio Lauro, nella seduta del 14 Ottobre 2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

A CARICO DELLE SOCIETÀ

Ammenda di € 200,00 S.S. LAZIO WOMEN 2015 A R.L.
Per non avere assicurato l'erogazione dell'acqua calda negli spogliatoi riservati alla Quaterna Arbitrale al termine della gara.

Mondiali | Italia-Israele, gli Azzurri vincono e volano ai play-off