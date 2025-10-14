Giudice sportivo, multata la Lazio Women: la motivazione è particolare
E' da poco arrivata la decisione del giudice sportivo nei confronti della Lazio Women, dopo che la società non ha erogato acqua calda per la quaterna arbitrale.
L'11 ottobre si è giocata la partita Lazio Women-Genoa, vinta dalle ragazze biancocelesti per 2-1. Nonostante un'ottima prestazione di quest'ultime, la società capitolina si è ritrovata a dover fare i conti con una decisione del giudice sportivo, molto particolare: ecco il motivo.
L'accaduto e la decisione
A fine partita, gli arbitri sono tornati nei loro spogliatoi dove, però, non è stata assicurata l'erogazione dell'acqua calda. E' per questo motivo che il Giudice Sportivo ha preso la decisione di multare la Lazio Women, che sarà costretta a pagare ben 200€.
Le parole del Giudice Sportivo
Gare del 11 e 12 Ottobre 2025
Il Giudice Sportivo Avv. Sergio Lauro, nella seduta del 14 Ottobre 2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:
A CARICO DELLE SOCIETÀ
Ammenda di € 200,00 S.S. LAZIO WOMEN 2015 A R.L.
Per non avere assicurato l'erogazione dell'acqua calda negli spogliatoi riservati alla Quaterna Arbitrale al termine della gara.