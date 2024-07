Ufficiale: Sardo lascia la Lazio, già tutto fatto con un club tedesco

Il centrocampista, che tanto bene aveva figurato nell'ultima stagione mettendo a segno 8 gol e 2 assist in 25 presenze, lascia ufficialmente la Lazio a parametro 0 dopo un lungo tira e molla per trovare l'accordo sul rinnovo. Sardo infatti, è passato ufficialmente al Saarbrücken, squadra di terza serie tedesca e compagine satellite dei campioni di Germania del Bayer Leverkusen.

Ad annunciarlo è stato lo stesso club attraverso un comunicato ufficiale comparso nel proprio sito web.

Ad oggi ha potuto maturare una preziosa esperienza, tra le altre, in Coppa Primavera e UEFA Youth League, ed è stato nominato miglior centrocampista dell'anno nel 2024. Jacopo milita nelle giovanili della S.S. dal 2022. Lazio Roma. Attualmente gioca nell'Under 19 della Lazio e ha segnato undici gol in 34 partite. Il romano è stato utilizzato complessivamente cinque volte nella Youth League.

Vorrei ringraziare l'1. FC Saarbrücken per la fiducia e non vedo l'ora di raggiungere gli obiettivi sportivi del club insieme alla squadra in questo grande stadio. Soprattutto giocare davanti a questi tifosi appassionati mi farà sentire a casa. Il mio obiettivo è contribuire alle vittorie della squadra in modo che possiamo crescere insieme. Forza Forza Saarbrücken!