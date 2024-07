Dal Brasile: "Lazio, offerti 20 milioni per Victor Roque. Rifiutata l'offerta Saudita"

Nei giorni scorsi il suo nome era stato indicato da Repubblica come il prescelto per il “dopo Grennwood”, ovvero il dieci volte più forte dell'inglese che Lotito aveva annunciato in conferenza. Ora Vitor Roque, attaccante classe 2005 prelevato dal Barcellona in estate per ben 40 milioni dal Brasile, sembra essere diventato un obiettivo concreto.

Dal Brasile: “Lazio su Roque, presentata la prima proposta e apertura del giocatore”

Come riportato da Risa Simplicio, giornalista per la testata Goal Brasile, la Lazio avrebbe offerto 20 milioni per il 50% dei diritti economici dell'attaccante.

Il giovane talento brasiliano non ha convinto durante la stagione in blaugrana, venendo impiegato pochissime volte dal tecnico Xavi, ed ora sarebbe intenzionato a partire alla ricerca di più spazio. Sempre secondo la giornalista, nei giorni scorsi sarebbe stata recapitata un'offerta di 40 milioni da un parte di un club Saudita per accaparrarsi il giocatore, ma questa è stata declinata perché Roque e il suo staff preferirebbero proseguire il percorso in Europa, nel calcio che conta.

Ed è qui che si sarebbe inserita la Lazio. All'inizio, il club biancoceleste, come si evince dall'articolo pubblicato su Goal, avrebbe avanzato un'ipotesi di prestito con diritto, prontamente negata da Barcellona, che è intenzionata ad intavolare una trattativa per lasciare il giocatore solo in maniera definitiva. A questo punto la Lazio avrebbe avanzato un'offerta di 20 milioni per il 50% dei diritti del giocatore, il quale gradirebbe il campionato italiano così come il suo staff. Sullo sfondo rimane il Porto, club che durante l'anno aveva mostrato interesse per il brasiliano ma che ora si è defilato. Altri club della Liga sarebbero pronti ad inserirsi, fiutando la situazione conveniente e la rottura tra Roque e il Barcellona.

Il tweet di Lisa Simplicio: