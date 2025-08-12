L’ex Lazio Lucas Leiva e il bagno di folla a Jakarta: l’accoglienza dei tifosi dopo 12 anni

Uno degli ex calciatori biancocelesti e rimasto maggiormente nei cuori dei tifosi è proprio il centrocampista Lucas Leiva, ritiratosi dalla Lazio nell’estate del 2022. Il calciatore, dopo il suo ritorno al Gremio, era stato costretto alla ritiro nel marzo 2023 a causa di un serio problema cardiaco individuato durante i controlli medici di routine e, tuttora oggi, continua a essere impegnato in moltissimi iniziative che riguardano il calcio, sua grandissima passione, prima che lavoro.

L‘ultima iniziativa di Lucas Leiva

Lucas Leiva è tornato in Indonesia a dodici anni di distanza dalla sua ultima visita partecipando a un evento meet & greet nello store ufficiale del Liverpool FC al Pondok Indah Mall 2 di Jakarta, dove è stato accolto calorosamente dai tifosi presenti molti dei quali indossavano le nuove maglie dei Reds. L’ex centrocampista brasiliano ha ricordato con emozione il tour pre-stagionale del 2013 e ha espresso gioia per il ritorno del Liverpool ad Adidas sponsor tecnico che lo aveva accompagnato nella sua prima stagione in Inghilterra nel 2007 definendo questa partnership molto speciale. Inoltre, ha commentato le mosse di mercato del club sottolineando che l’arrivo di nuovi giocatori non garantisce automaticamente il successo ma può aumentare le possibilità di vittoria se le scelte sono quelle giuste vivendo l’accoglienza indonesiana come un momento di festa e di nostalgia per il proprio passato da calciatore.