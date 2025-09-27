Lazio, Dele-Bashiru da risorsa ad esubero: Sarri riflette sul taglio per far spazio a Basic

Come riporta Il Messaggero, per Dele-Bashiru è in atto un periodo particolarissimo: da prospetto da valorizzare il nigeriano si sta trasformando in un esubero a rischio taglio in lista.

Dele-Bashiru a rischio taglio

La notizia principale che emerge in queste ore, dal centro sportivo di Formello, e che tra i giocatori “over“, che Sarri sta valutando per far spazio a Basic, ci sia proprio Dele-Bashiru. In un momento di assenze importanti a centrocampo, fra squalifiche ed infortuni, inserire Basic può essere una soluzione, ma chi sa sacrificare? Il mister potrebbe aver trovato una risposta. Non è un segreto che la Lazio si presenterà a Marassi con gli uomini contati a centrocampo, ma il mister non vuole scendere a compromessi e batte pugni per il reintegro del croato - giocatore di ruolo in mediana - anziché adattare fuori ruolo giocatori come Gila, Tavares o Zaccagni, costringendoli a snaturarsi ed ad adattarsi in reparti che non sono i loro.

Le alternative

La notizia di dover escludere qualcuno dalla lista per far spazio a Basic si era già profilata nei giorni scorsi. Il Comandante inizialmente sembrava intenzionato ad estromettere Lazzari, k.o. dal 5 settembre per uno stiramento al polpaccio è previsto un gruppo sicuramente dopo la seconda sosta Nazionali. Avendo comunque Marušić, Hysaj, Tavares, Pellegrini sulle fasce, l’ex SPAL sarebbe stato un’opzione in più fra i terzini, perciò pedina facilmente sacrificabile per aggiungerne una in un reparto bisognoso come il centrocampo. Eppure, all’improvviso, e anche un po’ a sorpresa, Sarri avrebbe iniziato a ragionare proprio su Dele-Bashiru, sempre stato titolare nelle prime quattro gare e fermatosi dopo 12 minuti dal derby per uno stiramento di primo grado al flessore (per cui sarebbe disponibile comunque per il match contro l’Atalanta). Un tentennamento, da parte del mister, che ha preso in entropia della società, in primis Fabiani, estimatore principale del nigeriano, considerato un investimento da valorizzare al massimo, nonostante qualche carenza tecnica: entro domani alle 12 andrà presa una decisione a riguardo.