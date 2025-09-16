Dazn, Open Var è pronto a tornare: ecco quando

A partire da mercoledì 17 settembre, DAZN renderà disponibile on demand il primo episodio della nuova stagione, che poi andrà in onda ogni martedì, accompagnando il post-giornata di campionato con analisi, spiegazioni e contenuti esclusivi. Il format sarà guidato da Federica Zille e Gianluca Rocchi.

La novità più significativa introdotta nella stagione 2025/26 è la condivisione in diretta delle decisioni arbitrali dopo l’On-Field Review (OFR). Il pubblico potrà finalmente ascoltare la spiegazione ufficiale fornita dallo stesso Direttore di Gara allo stadio e ai telespettatori dopo l'intervento del VAR.

Dazn, le novità di Open Var

Open Var abbandonata la forma di rubrica live della domenica sera, si trasforma in un contenuto settimanale on demand, disponibile ogni martedì su DAZN. Alla conduzione torna Federica Zille, volto di riferimento di DAZN, affiancata da Gianluca Rocchi, designatore arbitrale di Serie A e B, che analizzerà insieme a lei audio esclusivi dei colloqui tra arbitri e VAR.

Le parole di Gravina su Open Var

Open Var è un esperimento riuscito, di cui la FIGC è orgogliosa. Come successo alla fine della scorsa stagione sportiva, la nuova collocazione al martedì offrirà l’opportunità di trattare più argomenti e analizzare tutti i casi, sempre dell’ottica della trasparenza e di una maggiore propensione all’informare e alla formazione del pubblico e degli addetti ai lavori sul protocollo Var e sul regolamento del gioco del calcio. Grazie al contributo degli arbitri italiani, con Gianluca Rocchi quale responsabile CAN, Open Var rappresenta un contributo prezioso allo sviluppo del calcio italiano.

Le parole di Zappi, presidente dell’AIA

Crediamo molto nella trasparenza e nella comunicazione, quindi far ascoltare ai tifosi e a tutti gli stakeholders del calcio il percorso logico e giuridico che c’è dietro ogni decisione controversa da assumere sul terreno di gioco è per noi una sfida con la quale promuoviamo la serietà e la preparazione di tutto il movimento arbitrale. Nessuna categoria professionale al mondo ha questa umiltà e questo coraggio di saper affrontare, analizzare, ammettere ed elaborare i propri errori in chiave didattica e sarebbe quindi meraviglioso che nel tempo fossero ritenute più interessanti da proporre mediaticamente le tante decisioni corrette dei nostri arbitri invece dei pochi errori. L’auspicio è che tutto questo ci venga riconosciuto, sia apprezzato e sempre più valorizzato.

Il commento di Azzi, CEO di Dazn