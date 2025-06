Ultim'ora: il Pisa ha deciso di contattare Matias Almeyda

Come riportato da Michele Criscitiello sul proprio profilo X, il Pisa, per la nuova stagione in Serie A, ha deciso di contattare Matias Almeyda per affidargli la panchina. La trattativa sembra molto difficile ma, nonostante tutto, la squadra toscana ce la sta mettendo tutta.

Il profilo di Matias Almeyda

Matias Almeyda nasce ad Azul, il 21 dicembre 1973. Attualmente è un allenatore di calcio, ma molto importante è la sua carriera da calciatore, di ruolo centrocampista. Almeyda aveva molta personalità ed era dotato di un'ottima foga agonistica.

Debuttò come professionista nel 1991, con il River Plate, dove rimase fino al 1996, vincendo 3 campionati. Dopo una breve parentesi spagnola con il Siviglia, nell'estate del 1997 Almeyda venne acquistato dalla Lazio. In quell'anno, con i biancocelesti, il calciatore argentino vinse una Coppa Italia.

L'anno successivo, sempre con la Lazio, dove rimase fino il 2000, Almeyda conquistò la Supercoppa Italiana battendo la Juventus.

Durante gli anni a Roma, l'ex biancoceleste riuscì a conquistare lo scudetto solo una volta, verso l'ultima stagione con la maglia della Lazio.

Dopo una carriera biancoceleste, migliorata da uno Scudetto, una Coppa delle Coppe, una Supercoppa UEFA, due Coppe Italia e una Supercoppa italiana, dal 2000 Matias Almeyda andò a giocare nel Parma.

