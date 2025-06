Luciano Zauri: "Sarri è un maestro di calcio e un bene per la Lazio

Ad essere presente all'evento Wembrace Games, allo Stadio dei Marmi di Roma, vi è anche l'ex difensore biancoceleste Luciano Zauri, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni riguardo l'attuale situazione della Nazionale italiana e su Maurizio Sarri.

Ecco le sue parole.

Ecco le dichiarazioni di Zauri, riportate da Tuttomercatoweb.

Sentire parlare di poco attaccamento alla Nazionale dà un po' fastidio ma non credo... Il sogno di ogni ragazzo che inizia a giocare a calcio è farlo in Serie A e in Nazionale, credo lo sia ancora. Il non aver raggiunto le qualificazioni ai Mondiali non è solo un demerito degli allenatori, ma generale. Abbiamo ancora l'occasione per qualificarci, speriamo di riuscirci.