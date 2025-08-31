Lazio-Verona, la formazione ufficiale dei biancocelesti: gli 11 schierati da Sarri

Oggi, 31 agosto 2025, alle ore 20:45 scenderanno in campo Lazio e Verona per la sfida valida la seconda giornata di Serie A.

Entrambe le squadre sono chiamate a vincere, ma è soprattutto la squadra capitolina a dover tornare a prendere 3 punti, dopo un inizio stagione non dei migliori a causa della sconfitta per 2-0 contro il Como.

Nonostante tutto, però, questa volta i biancocelesti giocheranno in casa e avranno la grande spinta dei propri tifosi.

La formazione della Lazio

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni.

Dove vedere la partita

Il match di questa sera sarà trasmesso in diretta streaming sull'app di DAZN, come riporta Skysport. Inoltre su Sky Q e My Sky, sarà possibile accedere al canale di DAZN2 (215) dopo aver aderito ad un'opzione posta all'attenzione del cliente durante il processo di abbonamento alla piattaforma streaming.