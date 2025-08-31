Share the good e Quiet room prima di Lazio-Verona: il comunicato della società biancoceleste
Prima della sfida di questa sera, la società biancoceleste ha fatto presente la possibilità di donare alimenti per i meno abbienti. Ecco tutte le info.
Questa sera andrà in scena la seconda giornata di Serie A per Lazio e Verona, presso l'Olimpico.
Durante il pre-partita, dalle 17:30 a poco prima delle 20:45, tutti coloro che vorranno, potranno portare degli alimenti da donare alle persone meno abbienti.
A rendere nota questa iniziativa è proprio la società, tramite un comunicato ufficiale.
Il comunicato ufficiale: SHARE THE GOOD
La S.S. Lazio comunica le iniziative previste per la partita interna contro l'Hellas Verona (20:45).
SHARE THE GOOD
Come in tutte le gare interne, volontari delle Associazioni Alimentare di Roma, Banco Alimentare del Lazio, Croce Rossa Roma Capitale e la Comunità di Sant’Egidio e volontari della Fondazione Lazio saranno presenti nei tre punti dello stadio (via dei Gladiatori - Obelisco - Via Nigra, verso Piazzale Dodi) per accogliere i tifosi che vorranno donare alimenti a favore delle persone meno abbienti. Il progetto è patrocinato dall’Assessorato alle politiche sociali di Roma. La seguente attività avrà inizio alle ore 17:30 per terminare poco prima del fischio d’inizio di Lazio-Hellas Verona, in programma alle 20:45.
Il comunicato ufficiale: QUIET ROOM
QUIET ROOM
In occasione della gara odierna, verrà ospitata in Quiet Room l’Associazione X FRAGILI per la visione della partita.