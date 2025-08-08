Soluzione per sbloccare il mercato? La Lazio smentisce Il Messaggero

Questa mattina, Il Messaggero ha riportato una notizia riguardante una fidejussione bancaria di circa 40 milioni per sbloccare il mercato di gennaio. La Lazio però, ai microfoni di Adnkronos ha smentito la notizia.

Fonti vicine alla S.S. LAZIO smentiscono all'Adnkronos le ricostruzioni apparse oggi sugli organi di stampa in merito a una presunta ricerca di fidejussioni bancarie per riaprire il mercato. Il Club biancoceleste non ha avviato né richiesto operazioni di questo tipo - né da 40 milioni né di altra entità - prosegue nel rispetto delle norme e secondo la programmazione già definita: sostenibilità, efficienza dei costi e valorizzazione della rosa. Eventuali valutazioni finanziarie di carattere ordinario, rientrano nella pianificazione aziendale e non sono collegate al mercato in entrata. Ogni aggiornamento verrà comunicato solo attraverso canali ufficiali e non tramite indiscrezioni.