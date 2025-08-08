Il mercato in attivo e passivo degli ultimi cinque anni

L'estate calcistica è inevitabilmente caratterizzata dal calciomercato. Tanti i nomi in entrata che possono sognare i tifosi, altrettanti quelli in uscita con una forte distinzione da afferrare tra realtà e sogni.

Ci pensa Transfermarkt ad andare sul concreto descrivendo gli ultimi cinque anni di mercato mettendo in evidenza i movimenti passivi e attivi delle società di calcio italiane.

Il post social di Transfermarkt

Il calciomercato della Lazio

Triste ed inquietante il calciomercato dei capitolini in questa sessione estiva 2025. Ormai noti i motivi che hanno bloccato i movimenti in entrata per la società del presidente Claudio Lotito. Ben tre i parametri violati che hanno costretto Maurizio Sarri a rinunciare a puntellare la rosa come avrebbe voluto. L'allenatore toscano è rimasto al suo posto nonostante la forte delusione incassata. La speranza è quella di operare qualche colpo in entrata nel mese di gennaio, col mercato invernale.