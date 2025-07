Zaccagni pronto a tornare in gruppo: il rientro è per martedì

Buone notizie in casa Lazio. Il capitano Mattia Zaccagni sta tornando a pieno regime con il resto della squadra. Tifosi ed ambiente possono sorridere, c'è una data precisa per il suo rientro, ovvero martedì 22 luglio. Il gruppo aspetta il suo capitano dopo l'intervento chirurgico affrontato qualche settimana fa.

L'intervento subito da Zaccagni

Il capitano biancoceleste è dovuto ricorrere all'intervento chirurgico a fine giugno per risolvere un problema che riguardava l'inguine. Una operazione poco invasiva per la risoluzione di una Groin Pain Syndrome (ovvero un problema di pubalgia). Zaccagni ha dovuto osservare un breve periodo di convalescenza, al termine del quale ha iniziato gradualmente il programma di ri-atletizzazione secondo i tempi stabiliti dallo staff medico della S.S. Lazio.

Quando era previsto il rientro di Zaccagni

Il rientro effettivo ed al 100% da parte di Mattia Zaccagni era previsto per il giorno 14 luglio. Tempi perfettamente o quasi rispettati. Il capitano biancoceleste da giorni sta approcciando al rientro totale in gruppo, più che normale affrontare gradualmente il recupero completo per evitare ricadute, vista anche la patologia in questione, facile alle ricadute.