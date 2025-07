Lazio-Lazio Primavera: presente Claudio Lotito al Fersini

Primo test per la nuova Lazio di Maurizio Sarri. Match in famiglia per i biancocelesti che sfidano i giovani della Primavera di mister Punzi allo stadio Mirko Fersini di Formello. Una presenza forse inaspettata per tanti, quella del presidente dei biancocelesti Claudio Lotito. Un segnale da mandare all'ambiente dimostrando la sua vicinanza alla squadra e al tecnico toscano.

Un altro appuntamento in mattinata per Lotito

Domenica tutt'altro che di riposo per il presidente Claudio Lotito. Quest'ultimo infatti nella mattinata di oggi infatti si trovava ad Albano Laziale, dove Papa Leone XIV ha presieduto la celebrazione eucaristica nella XVI domenica del Tempo Ordinario, presso la cattedrale di San Pancrazio martire. Si tratta dell’ultima domenica del Pontefice nella residenza estiva di Castel Gandolfo, un luogo che ha custodito silenzi e riflessioni di numerosi suoi predecessori.

Incontro Sarri-Lotito?

Non è dato sapere al momento se è previsto un incontro tra l'allenatore toscano ed il presidente della Lazio. Sicuramente i due si incontreranno ma nello specifico non sappiamo se si siederanno attorno al tavolo per parlare dell'attuale situazione societaria o del lato tecnico. La società biancoceleste è risaputo che ha il calciomercato bloccato e l'unico nome, svincolato, entrato nei radar di Formello è quello di Lorenzo Insigne. Da quanto trapela finora il giocatore vorrebbe la Lazio, tornando a lavorare con Maurizio Sarri, sembrerebbe esser disposto ad aspettare anche fino a gennaio.