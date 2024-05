Ravenna-Lazio Women, le formazioni ufficiali

Oggi si svolgerà l'incontro Ravenna-Lazio Women, in programma per la ventinovesima giornata della Serie B Femminile. Le biancocelesti, che arrivano da un pareggio contro la Ternana, affronteranno la squadra che attualmente occupa l'ultima posizione in classifica, puntando a conquistare i tre punti necessari per ottenere la promozione in Serie A. Il calcio d'inizio è fissato per le 15:00.

Di seguito le formazioni ufficiali

RAVENNA (3-5-2): Martinoli; Catalano, Tugnoli, Croin; Costantini, Diversi, Georgiou, Petralia, Mele; Lattanzio, Fancellu. A disp.: Quercioli, Pignagnoli, Melis, Tengattini, Gallina, Campi, Ventura, Papaleo, Puntoni. All.: Fausto Lorenzini

LAZIO WOMEN (4-3-1-2): Guidi; Reyes, Mancuso, Eriksen, Göthberg; Castiello, Adami, Goldoni; Moraca; Hovmark, Visentin. A disp.: Fierro, Pezzotti, Ferrandi, Pittaccio, Palombi, Kuenrath, Colombo, Popadinova, Varriale, Proietti. All.: Gianluca Grassadonia