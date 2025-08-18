Lazio, Samuel Gigot è la pedina per sbloccare il mercato: i dettagli

Quest'estate è stata molto fredda per il mondo biancoceleste, infatti, dopo la mancata qualificazione nelle Coppe e l'uscita ai rigori contro il Bodoe-Glimt, la notizia della campagna acquisti bloccata a causa dei tre parametri FIGC non rispettati imposti dalla Covisoc (indice di liquidità, indebitamento e costo del lavoro allargato) ha tolto ogni speranza ai tifosi. Fortunatamente il ritorno del Comandante Maurizio Sarri ha riportato un po' di fiducia nei sostenitori della Lazio e con la sessione di mercato invernale alcuni nuovi innesti potrebbero arrivare per rafforzare i vari reparti, tuttavia, per rendere possibile ciò bisogna cedere alcuni calciatori, come il difensore centrale Samuel Gigot.

Samuel Gigot in uscita: i dettagli

Svolgere la campagna acquisti a gennaio è fondamentale per la Lazio, tuttavia, per fare ciò bisogna completare le operazioni in uscita per riuscire ad entrare nei parametri della Covisoc entro il 30 settembre. La cessione dell'ex Olympique Marsiglia, approvata anche dal tecnico, si aggiungerebbe a quelle di Loum Tchaouna, trasferitosi al Burnley per la cifra di circa 15 milioni, e Nicolò Casale, riscattato dal Bologna per 6,5 milioni, e sarebbe molto utile alla Società per sbloccare il mercato. Inoltre, secondo quanto riportato da Il Messaggero, il francese, il cui cartellino ammonta a circa 3-4 milioni e corrisponde alla cifra spesa dal club per il suo acquisto definitivo, ha suscitato l'interesse di alcune squadre arabe, soprattutto da Dubai e dal Qatar, ma non solo, anche il Paok Salonicco si è fatto avanti.

Samuel Gigot: il distacco con la Lazio

La posizione del francese all'interno della rosa è stata compromessa sia dall'incompatibilità con il sistema difensivo utilizzato dal Comandante sia dalla condizione fisica che lo tormenta, infatti, a causa della lombosciatalgia (dolore che si origina nella zona lombare della schiena e prosegue lungo il nervo sciatico), il biancoceleste è sceso in campo soltanto per alcuni minuti durante l'amichevole contro la Primavera e successivamente è stato indisponibile per tutto il resto del precampionato, lavorando a parte al centro sportivo di Formello per tentare inutilmente di recuperare.