Lazio, missione Basic: programmato l'incontro per il rinnovo del centrocampista

La finestra di mercato di gennaio sta per aprirsi e, oltre a lavorare sulla questione arrivi e partenze, la Società biancoceleste deve occuparsi anche della questione rinnovi, per tentare di non perdere calciatori ormai ritenuti pilastri. Proprio riguardo a ciò, Gianluca di Marzio ha rivelato sulla piattaforma X che in giornata ci sarà l'incontro con Toma Basic per discutere del suo rinnovo.

Il post di Gianluca di Marzio sulla piattaforma X

Lazio, le scadenze dei contratti

Sono molti i contratti in scadenza a giugno e il pericolo è che qualche calciatore possa non rinnovare, ma non solo, anche coloro che hanno ancora qualche anno di contratto potrebbero decidere di abbandonare il club. Sicuramente a giugno si dovrà salutare Pedro, che aveva già comunicato la notizia a inizio stagione, inoltre, anche i contratti di Matias Vecino, Toma Basic e Adam Marusic sono in scadenza, così come quello di Boulaye Dia nel quale è presente l'obbligo di riscatto condizionato. Nel 2027, oltre ai contratti di Matteo Cancellieri, Danilo Cataldi e Ivan Provedel, raggiungerà la data di scadenza la maggior parte del reparto difensivo, come Gila, Romagnoli, Pellegrini, Lazzari, Patric, Gigot. Altre scadenze nel 2028 con Matteo Guendouzi, Nicolò Rovella, Gustav Isaksen e Dele-Bashiru, mentre nel 2029 giungeranno al termine i contratti di Oliver Provstgaard, Christos Mandas, Tijjani Noslin, Reda Belahyane, Nuno Tavares e del capitano Mattia Zaccagni.