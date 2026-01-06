Lazio, Di Marzio: "Maldini? Ci sono stati dei contatti, potrebbe essere il nuovo attaccante"

Gianluca Di Marzio si è espresso ai microfoni di Sky Sport 24, durante la trasmissione Calciomercato - L'Originale, riguardo il mercato in entrata e in uscita della Lazio, inaugurato con la cessione di Taty Castellanos al West Ham per circa 29 milioni.

C'è grande fame di acquisti per la Lazio dopo la partenza di Castellanos, ufficiale al West Ham, con Guendouzi che ha un'offerta del Fenerbahce, per adesso più bassa rispetto alla valutazione di 18 + 2 milioni. Chi prenderà la Lazio in entrata? Tre nomi sui quali la Lazio ha lavorato: Fabbian del Bologna, contatti positivi e offerte che dovrebbe arrivare ufficiale dalla Lazio al Bologna oggi; Maldini dell'Atalanta, contatti nella giornata di ieri e potrebbe dunque essere un nuovo attaccante della Lazio; Ngonge, che oggi è al Torino in prestito dal Napoli, ma con il nuovo sistema di gioco di Marco Baroni, con il 3-5-2, non c'è più spazio per Ngonge ed ha un'idea della Lazio e anche della Fiorentina.