Napoli-Lazio, Meret non ci sta: "Loro anche un pò fortunati"

Pochi giorni e doppia sconfitta in casa Napoli contro una Lazio cinica e concreta. Antonio Conte esce amareggiato mentre in casa dei capitolini l'entusiasmo è giustamente alle stelle. Oggi ha parlato Alex Meret tornando sulla gara di ieri sera al Diego Armando Maradona. Il portiere dei partenopei è intervenuto ai microfoni di Radio CRC dove ha analizzato quanto accaduto contro la Lazio sottolineando la delusione per la sconfitta arrivata ma allo stesso tempo definendo buona la gara della sua squadra.

Le parole di Meret su Napoli-Lazio

Penso che in generale sia stata una buona gara, abbiamo tenuto la palla per gran parte della partita, provando a mettere in difficoltà e creare pericoli. Siamo arrivati molte volte nella loro area, però stati poco precisi e cinici, dobbiamo migliorare sotto questo aspetto. La fase difensiva penso sia stata buona, abbiamo concesso due o tre occasioni: loro sono stati bravi ed anche un po’ fortunati con deviazione a trovare il gol. Sicuramente non è stata una partita negativa, dobbiamo continuare su questa strada e pensare già alla prossima. Cosa ci è mancato? Un po’ più di precisione, di cattiveria, di voglia di far gol. Se arriviamo tante volte in area, dobbiamo essere bravi a sfruttare le occasioni che si creano. Soprattutto contro queste squadre, che sono anche brave a difendersi dobbiamo essere più cinici. Bisogna lavorarci e fare meglio già dalla prossima. Alla classifica ci si pensa in un secondo momento, ora si pensa a cosa non ha funzionato in questa partita e a cosa invece abbiamo fatto bene. Bisogna lavorare su questo e preparare al meglio la prossima sfida. Dobbiamo pensare partita dopo partita, sappiamo che è un campionato difficile con molte squadre coinvolte in vetta. Bisogna tenere il passo per poter sperare in qualcosa di più.

Il messaggio per i tifosi napoletani

A tenere banco in questi giorni, oltre ai due big match tra Lazio e Napoli è stato anche l'argomento tifoserie. Tra laziali e napoletani corre una rivalità sportiva non da poco e di episodi ne sono accaduti. Dalla trasferta vietata ai tifosi capitolini, che hanno di conseguenza caricato con momenti emozionanti la propria squadra in partenza dalla stazione Termini fino all'episodio spiacevole e poco sportivo di un incontro tra tifoserie mentre i laziali si recavano in trasferta a Parma. Queste due sconfitte hanno aumentato il malessere dei napoletani, sono sconfitte che bruciano, sia da considerare come scontri diretti per i vertici che per l'avversario con cui sono arrivate. Meret nell'intervista ci ha tenuto a mandare un messaggio ai tifosi e consolarli: