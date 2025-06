Separazione fra Roma e Ghisolfi: il ds lascia i giallorossi dopo appena un anno

C’è una grande novità in casa Roma: Florent Ghisolfi non è più il direttore sportivo della società. Dopo le vostre circolate ieri nella tarda notte è arrivata la risoluzione contrattuale fra il dirigente francese e il club giallorosso: la situazione.

Separazione fra Ghisolfi e Roma

La separazione fra Ghisolfi e la Roma si può considerare come un addio di comune accordo dopo alcune tensioni emerse in questo mese con la gestione del caso Svilar, portiere giallorosso. A pesare anche il rapporto inclinato con alcuni procuratori e la mancata cessione di Angelino, così come la gestione dei rinnovi di alcuni giovani della Primavera. Dopo una mattina di tensioni e confronti duri con Ghisolfi, si arriva alla risoluzione: la rescissione del contratto dell’ex Nizza che ora potrebbe tornare in Francia. Potremmo dire che si chiude un cerchio tracciato un anno fa dopo i saluti prima dell’ex mister De Rossi e poi dell’ex CEO Lina Souloukou.

Il nome per sostituirlo

Tutto ciò è avvenuto a poche ore dalla conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore giallorosso Giampiero Gasperini, qualche giorno fa immortalato proprio in foto con Ghisolfi. Ora occorrerà sostituire il francese e uno dei nomi più quotati è quello di Frederic Massara: si tratterebbe di un ritorno visto che l’ex ds di Milan e Rennes ha già lavorato a Roma sotto la gestione Pallotta, prima come vice di Sabatini, poi come direttore sportivo, ottenendo buoni risultati. Secondo il quotidiano La Gazzetta dello Sport, i primi contatti con Massara sarebbero iniziati già ieri nel tardo pomeriggio: si attendono novità a riguardo.