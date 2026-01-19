Lazio, lo sfogo di Briga: "La colpa di questa fine vergognosa è solo di Lotito"

Il cantante Briga, grande tifoso del club biancoceleste, si è sfogato sulla piattaforma social X dopo la dolorosa sconfitta delle aquile per 0-3 contro il Como.

Contro i tifosi. Contro le istituzioni calcistiche. Persino contro il proprio allenatore. La colpa di questa fine vergognosa che stiamo facendo è solo di Claudio Lotito. Libera la Lazio.