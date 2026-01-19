Lazio-Como, De Grandis: "È il momento più critico dei 21 anni di presidenza di Lotito"

È il momento più critico dei 21 anni di presidenza di Lotito. Se qua a Prato Nevoso nevica, sulla testa della Lazio nevica da inizio stagione. La Lazio non ha potuto fare mercato. Il mercato può iniziare a farlo solo ora. Ha perso due giocatori. Sono arrivati Taylor e Ratkov, che è tutto da scoprire. Lotito dice 'qua comando io, io faccio le scelte e l'allenatore deve formare', ma se tu hai un progetto devi scegliere i calciatori in base alle indicazioni dell'allenatore, altrimenti il progetto non ci sarà mai.