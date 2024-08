Ultima stagione con la Lazio? I giocatori in scadenza nel 2025

Si è conclusa la prima fase del calciomercato biancoceleste e si è aperta la missione cessioni con il diesse Fabiani impegnato a vendere i giocatori ritenuti non congrui per la rosa da consegnare a Baroni per la stagione 2024/25 ricordando il fatto che la Lazio sarà impegnata su tre fronti: Serie A, Europa League, Coppa Italia.

In attesa di capire gli sviluppi sul mercato in uscita questi riportati qui sotto sono i giocatori con il contratto in scadenza per la prossima estate, giugno 2025. Inoltre a giungo 2025 Nivolò Rovella e Luca Pellegrini diventeranno a tutti gli effetti dei giocatori biancocelesti in quanto la Lazio eserciterà l'obbligo di riscatto inserito nei loro prestiti biennali dalla Juventus. Lo stesso varrà per Nuno Tavares e Dele-Bashiru all'avverarsi di determinate condizioni.

I giocatori biancocelesti in scadenza nel 2025

Adam Marusic

Il difensore montenegrino nella Capitale dal 1 luglio 2017 vedrà scadere il suo contratto il 30 giugno prossimo. Per lui sono tantissime le questioni sul banco dalla fascia di capitano alla stessa discussione sul rinnovo. Per quanto riguarda la prima vedremo quale sarà la decisione decisiva che emergerà nel confronto tra Baroni e lo spogliatoio, di certo è uno in lizza per la fascia sul braccio e lo ha già fatto in più di un'occasione quest'anno. Sul rinnovo di contratto peseranno molto probabilmente le prestazioni che Marusic avrà nel corso di questa stagione con i discorsi per il prolungamento che ancora non sono partiti.

Pedro

L'ex Barcellona e Chelsea ha già detto che questa sarà la sua ultima stagione con la maglia della Lazio dopo il rinnovo automatico avvenuto lo scorso anno all'avverarsi di determinati parametri. Come affermato dallo stesso Pedro in un'intervista rilasciata al Tempo si vede bene sulla trequarti della nuova Lazio di Baroni e ricoprirà probabilmente quel ruolo nel corso del suo ultimo anno con l'aquila sul petto.

Matias Vecino

Dopo l'approdo durante l'era Sarri, Vecino si è rivelato in più di un'occasione il giocatore decisivo per questa squadra trovando anche spesso la via del gol: in questa stagione sono stati 7 i gol (sei in campionato ed uno in Champions League). Anche per lui vedremo quali saranno le mosse della società e l'impiego di Baroni.

Elseid Hysaj

Il terzino albanese è uno dei calciatori sul mercato che potrebbe far fatica visto l'arrivo di Nuno Tavares. La società non vuole tratteenrlo ed ha fatto sapere agli agenti del calciatore che è pronto a liberarlo quest'estate in caso di squadre interessate, in caso contrario si arriverà a scadenza nel giugno prossimo

Jean Daniel Akpa-Akpro, Diego Gonzalez, Andrè Anderson, Alessandro Milani

Vedremo quali saranno i discorsi riguardo al rinnovo dei contratti per i due primavera: Gonzalez e Milani con la nuova rigida policy che Fabiani sta adoperando. Per quanto riguarda Akpa e Andrè Anderson la società si augura di piazzarli in questa sessione di calciomercato, altrimenti saranno portati a scadenza.