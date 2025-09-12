Lazio tra Sassuolo e derby, gli infortunati in casa biancoceleste

Il ricordo dell’ultimo successo

Un anno e mezzo dopo, la Lazio ritrova il Sassuolo. Il Mapei Stadium evoca dolci ricordi per Maurizio Sarri: il 22 febbraio 2024 arrivò un successo per 2-0, l’ultimo della sua stagione prima della serie di tre sconfitte consecutive che portarono alle dimissioni. Nei suoi confronti con i neroverdi in biancoceleste, Sarri ha raccolto due vittorie — entrambe per 2-0 — e una sconfitta: domenica cercherà il tris.

La sfida lontano dall’Olimpico

Dopo la sconfitta di Como e la reazione convincente contro il Verona, la Lazio è chiamata a confermare i progressi anche in trasferta. Con Baroni, lo scorso anno i biancocelesti avevano conquistato 35 dei 65 punti lontano dall’Olimpico, mentre con Sarri la media era stata di 1,35 punti a partita esterna (19 su 40 prima delle dimissioni). Invertire la rotta diventa ora un imperativo, a partire proprio dalla sfida di domenica al Mapei.

Il Messaggero