Lazio, i senatori per il Sassuolo: chi scenderà in campo

Obiettivo continuità

Dopo il netto successo sul Verona e la pausa per le Nazionali, la Lazio di Maurizio Sarri si prepara a una sfida delicata in casa del Sassuolo. L’obiettivo è dare continuità ai progressi visti all’Olimpico e tornare a vincere anche lontano da Roma, un passaggio fondamentale per consolidare la classifica e prepararsi al meglio al derby.

La scelta dell’esperienza

Come riportato da Il Messaggero, Sarri dovrà rinunciare a Rovella, che sarà preservato per la stracittadina dopo un affaticamento al pube. Al suo posto in regia ci sarà Cataldi, chiamato a riscattare la prova opaca di Como. Il tecnico punterà soprattutto sui suoi uomini di maggiore esperienza: Provedel, Romagnoli, Marusic, Vecino, Pedro e il capitano Zaccagni, una “vecchia guardia” pronta a guidare la squadra in un match che vale molto più di tre punti.