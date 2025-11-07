Inter, Carlos Augusto: "Con la Lazio gara importante, saremo pronti"

Gol e vittoria: notte europea da protagonista

Al termine del successo in Champions League contro il Kairat Almaty, vinto 2-1 grazie anche a una sua rete, Carlos Augusto ha commentato con soddisfazione la prestazione dell’Inter. Intervenuto in zona mista, l’ex Monza ha sottolineato l’importanza dei tre punti e della reazione della squadra dopo una gara combattuta fino all’ultimo minuto.

Ora il pensiero va al campionato: arriva la Lazio

Lo sguardo di Carlos Augusto è già rivolto alla Serie A e al big match di domenica contro la Lazio a San Siro. L’obiettivo è chiaro: tornare in vetta al campionato.

Queste le sue parole: