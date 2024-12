Lecce-Lazio, Baschirotto: "Baroni fondamentale per me"

Lecce-Lazio: parla il capitano giallorosso Baschirotto

Domani, 21 dicembre, alle 20.45, andrà in scena Lecce-Lazio, incontro valido per la 17ª giornata di Serie A. In vista della partita, il Corriere dello Sport ha intervistato Federico Baschirotto, capitano del Lecce, che ha raggiunto la Serie A grazie a Marco Baroni. Il terzino ha definito l’attuale allenatore biancoceleste fondamentale per la sua crescita, sottolineando come due anni fa, grazie a storie personali simili, sia nato un rapporto basato sulla fiducia e sull’impegno. Per Baschirotto, il lavoro costante è stato il punto di forza che ha permesso a Baroni di credere immediatamente in lui e lanciarlo nel massimo campionato.

Stima e rispetto per Baroni e la Lazio

Nel parlare della Lazio, prossima avversaria del Lecce, Baschirotto non ha nascosto l’ammirazione per il suo ex tecnico. Ha affermato che i risultati raggiunti da Baroni con la squadra biancoceleste “hanno sorpreso molti”, ma non lui.

Conoscendo il mister, sapevo che avrebbe potuto fare bene. Sono davvero felice per lui e per il suo staff

Parole che testimoniano un profondo rispetto per l’allenatore che lo ha aiutato a compiere il salto in Serie A e con il quale ha condiviso un cammino di crescita importante.