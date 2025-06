Lazio: Lotito in azione per riequilibrare i parametri

Per provare a far fronte ai paletti imposti dalla FIGC, la Lazio sta studiando una “exit strategy”, come riporta Il Corriere dello Sport, volta a sbloccare il mercato in entrata per la fine di agosto.

La strategia utilizzata

Per far fronte a tutte queste problematiche, la società dovrà innanzitutto iniziare a lavorare sul costo del lavoro allargato, importantissimo per le operazione di acquisto dalla prossima finestra di mercato utile. La Lazio, quindi, dovrà rientrare nel limite degli 80% tra il monte ingaggi e i ricavi della stagione 2025-2026.

Un altro punto della strategia riguarda i tagli: Lotito, infatti, vuole assolutamente trattenere i big; Fabiani, invece, deve riuscire ad alleggerire l'organico. Un aiuto, sotto questo punto di vista, arriverà a fine settimana grazie alla cessione di Tchaouna al Burnely per 15 milioni di euro… ma non è tutto: Fabiani dovrà procedere anche con la cessione di altri calciatori come Basic, Kamenovic, Fares ed ex Primavera.

Inoltre, se dovessero partire Cataldi e uno tra Hysaj e Lazzari, la Lazio potrebbe ottenere un altro importante incasso.

Tutto ciò porterebbe la società biancoceleste a chiudere 5/6 uscite e, quindi, a poter concludere operazioni a “saldo zero”.

Cosa accade in queste situazioni?

Come già spiegato, Lotito non intende vendere i big… preferisce continuare con il gruppo di Baroni e aspettare fino a gennaio prossimo.

Il patron biancoceleste, infatti, continua a ribadire che la Lazio dispone di risorse per risolvere questa emergenza. Proprio per questo motivo, come riporta Il Corriere dello Sport, la società starebbe studiando il proprio patrimonio immobiliare per riuscire a capire se un preciso bene possa essere conteggiato.

Inoltre nel bilancio di chiusura al 30 giugno sarà incluso un accantonamento per la riqualificazione dello stadio Flaminio.