Al via gli ottavi del Mondiale per Club: oggi Benfica-Chelsea e Palmeiras-Botafogo

Con la fine della fase a gironi, oggi andranno in scena le prime due partite degli ottavi di finale del Mondiale per Club.

Le 4 squadre protagoniste sono: Benfica-Chelsea e Palmeiras-Botafogo.

Benfica-Chelsea

Come riporta fanpage.it, la partita avrà inizio alle 22:00 italiane e potrà essere seguita su Canale 5 e DAZN… ma non solo: sarà disponibile in diretta streaming anche su Mediaset Infinity e Sportmediaset.

Ecco le probabili formazioni:

Benfica (4-2-3-1): Trubin; Dahl, Antonio Silva, Otamendi, Aursnes; Renato Sanches, Barreiro; Di Maria, Kokcu, Akturkoglu; Pavlidis.

Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; Malo Gusto, Adarabioyo, Badiashile, Cucurella; Enzo Fernandez, Caicedo; Nkunku, Palmer, Pedro Neto; Delap

Palmeiras-Botafogo

A differenza della partita tra Benfica e Chelsea, quella tra Palmeiras e Botafogo (fischio d'inizio alle ore 18:00) sarà disponibile su DAZN.

Le probabili formazioni:

Palmeiras (4-2-3-1): Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gomez, Bruno Fuchs, Piquerez; Rios, Lucas Evangelista; Paulinho, Mauricio, Estevao; Vitor Roque.

Botafogo (4-3-3): John Victor; Vitinho, Jair Cunha, Barboza, Alex Telles; Allan, Marlon Freitas, Newton; Savarino, Igor Jesus, Artur.