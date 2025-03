Lazio, contro il Milan per ritrovare il goal e rompere un digiuno di 180 minuti

La Lazio tornerà a Milano in questo weekend, ma stavolta per scrivere un capitolo diverso: sempre a San Siro, ma cambiano l’avversario (sarà il Milan) la competizione (campionato, invece, che Coppa Italia). In più, ciò che deve cambiare, come spera Marco Baroni, però, deve essere soprattutto il risultato della squadra, non tanto nell’atteggiamento generale, quanto nella produzione offensiva e nella capacità di leggere con attenzione i momenti chiave.

Il “digiuno“ di goal della Lazio

In questo momento il problema principale dei biancocelesti è costituito dal reparto offensivo e l’emergenza maggiore riguarda la ricerca del goal. La Lazio è rimasta a secco negli ultimi due partite dalla prima volta che succede in questa stagione. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il dato è preoccupante perché figlio di una minore produzione offensiva: la Lazio non ha segnato perché ha tirato in porta meno del solito. È chiaro che l’assenza di Castellanos abbia un peso, ma non deve essere un alibi per una squadra che è ancora in lotta per l’Europa League e punta ad un posto in Champions. Come detto dallo stesso Baroni, nel corso di questa annata, la Lazio ha mandato in goal ben 16 giocatori diversi nelle varie competizioni, per cui l’assenza del Taty può e deve essere colmata (“Il goal è una responsabilità di tutti, abbiamo sempre segnato di collettivo“).

Continua nella prossima pagina