Lazio, contro il Milan Romagnoli incerto: il giovane Provstgaard si prepara al debutto

La Lazio domani scenderà in campo nuovamente a San Siro per sfidare i cugini dell’Inter di martedì in una competizione del tutto diversa (il Milan in campionato). Dopo due pareggi e zero goal negli ultimi 180 minuti (considerando i match contro Venezia e Inter), sarà necessario non soltanto ritrovare il goal, ma anche la vittoria per evitare il sorpasso delle dirette interessate al posto Champions, principale obiettivo della Lazio, perlomeno in campionato.

Romagnoli in certo: idea Provstgaard

Ad un giorno dalla sfida contro il Milan, Baroni, assieme al suo staff, pensa e progetta la Lazio migliore per battere un Milan in crisi (soprattutto dopo l’ultima sconfitta di ieri contro il Bologna). Romagnoli è incerto per la partita contro la sua ex squadra a causa di un risentimento muscolare, anche se darà il tutto per tutto per esserci. Considerando che Gigot ieri non si è allenato (anche se si tratta di un riposo precauzionale), e Patric che non ha ancora 90 minuti nelle gambe (a causa del solito infortunio al malleolo), secondo La Gazzetta dello Sport, c’è davvero la possibilità, che domani, a San Siro, Baroni opti per Provstgaard. Per affiancare Gila potrebbe essere scelto il giovane danese in un debutto importantissimo, in una delle partite più complicate della stagione e contro una squadra che, in casa e davanti ai propri tifosi, farà di tutto per sfondare alla porta biancoceleste.

