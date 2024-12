Stasera la Coppa Italia, Lazio-Napoli: probabili formazioni per gli ottavi di finale

Oggi è giovedì 5 dicembre, è tempo della prima sfida delle due di questa settimana fra Lazio e Napoli. Del doppio confronto ravvicinato, la sfida di oggi si disputerà allo stadio Olimpico di Roma, di fronte all’affetto dei tifosi biancocelesti pronti ad accogliere i ragazzi di Baroni. La posta in palio per entrambe le squadre consiste nel raggiungimento dei quarti di finale di Coppa Italia, una competizione importante sia per i biancocelesti che per i partenopei. La Lazio, soprattutto, ci tiene a staccare il pass per la prossima fase perché dal 2012 le varie formazioni biancocelesti sono sempre riuscite a superare gli ottavi.

L‘ultima seduta a Formello

Nella giornata di ieri, si sono svolti gli allenamenti a Formello in preparazione del match odierno. È stato possibile capire quali fossero le idee del mister sugli 11 da schierare nelle formazioni di stasera. Sette cambi e tanti dubbi per Baroni, complici anche i numerosi infortuni. A disposizione, infatti, anche alcuni fuori rosa come Basic, Hysaj e Akpa Akpro. Tra gli indisponibili, sicuramente Vecino ( si dovrà attendere ancora qualche settimana), Tavares e Dia (sono attesi per domenica in campionato contro il Napoli).

Nella prossima pagina le probabili formazioni di Lazio-Napoli