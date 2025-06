Arriva a definirsi un'altra panchina della serie A

Quest'anno un valzer di panchine incredibile. Tanti nomi, tante trattative ed altrettanti colpi di scena. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb è vicina l'ufficialità per il nome che siederà sulla panchina del Cagliari Calcio nella prossima stagione. Dopo l'incredibile lavoro di Davide Nicola nell'aver salvato il club sardo dalla retrocessione in serie B, toccherà ora a Vincenzo Pisacane guidare i rossoblu in serie A per la stagione 2025/2026.

Un testa a testa durato fino alla fine

L'altro nome su cui il Cagliari Calcio era piombato era quello di Paolo Vanoli. L'allenatore ha divorziato da alcuni giorni dal Torino di Urbano Cairo ed era attualmente libero. Non sappiamo quanto concreto sia stato l'interessamento, di certo dalla Sardegna sono arrivate diverse voci su un contatto diretto ed importante. Alla fine il club sardo ha optato per Vincenzo Pisacane.

Nello staff del Cagliari di Pisacane un ex Lazio

C'è un pò di Lazio nel nuovo staff che si occuperà di guidare il Cagliari Calcio nella prossima stagione di campionato. Infatti agli ordini di Vincenzo Pisacane ci sarà come allenatore in seconda Giacomo Murelli. Quest'ultimo lavorò nella Lazio di Pioli proprio come vice allenatore.