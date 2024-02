UCL | Lazio-Bayern Monaco, le probabili formazioni

Questa sera alle 21.00 la Lazio scenderà in campo contro il Bayern Monaco per la partita di andata degli ottavi di Champions League. Entrambe le squadre dovranno fare a meno di alcuni titolari a causa di infortuni più o meno gravi, come Zaccagni per la Lazio e Coman e Laimer per il Bayern. Di seguito, dunque, le probabili formazioni che partiranno dal primo minuto.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Vecino, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Mazraoui, Upamecano, Kim, Guerreiro; Kimmich, Goretzka; Sané, Muller, Musiala; Kane. All. Tuchel.