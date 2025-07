Mondiale per Club: Inter e Inzaghi, due percorsi differenti e un solo trionfo agli ottavi

Qualche ora dopo l'eliminazione dell'Inter al FIFA Club World Cup, in seguito alla dolorosa sconfitta per 0-2 contro il Fluminense, Simone Inzaghi stava festeggiando per il trionfo del suo nuovo club, l'Al-Hilal, che è riuscito a sconfiggere il Manchester City e, di conseguenza, accedere ai quarti di finale della competizione.

Il percorso dell'Al-Hilal

Il percorso dell'Al-Hilal nella fase iniziale del Mondiale per Club è stato ottimo, infatti, il club arabo ha iniziato pareggiando con il Real Madrid, merito del pallone mandato in rete da Neves in occasione del calcio di rigore, e proseguito con un 0-0 contro il Salzburg e un trionfo contro il Pachuca, grandi risultati che hanno permesso al club di Inzaghi di classificarsi in seconda posizione nel girone H ed accedere agli ottavi di finale, dove la squadra ha incontrato e sconfitto il Manchester City. Ai quarti di finale, invece, Al-Hilal il 4 luglio alle ore 21:00 dovrà fare i conti con il Fluminense e lottare per continuare un percorso senza sconfitte e proseguire nella competizione.

Il percorso dell'Inter

Fino all'eliminazione agli ottavi di finale contro il Fluminense per 0-2, il club aveva svolto un grande percorso, tanto che nella fase iniziale si contano due vittorie, rispettivamente contro l'Urawa Red Diamonds e il River Plate, e il pareggio iniziale in Monterrey-Inter. Dopo la sconfitta di ieri il percorso del club italiano nel FIFA Club World Cup è terminato, ora i calciatori potranno riposare prima dell'inizio del Campionato di Serie A.

Nella pagina successiva le altre squadre qualificatesi per i quarti di finale