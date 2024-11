Pedro e il sogno trofeo con la Lazio: "Pronto un fioretto"

E' una caratteristica di Pedro ambizione e professionalità. Un binomio che hanno portato il jolly d'attacco a risultati strepitosi nella sua carriera e a vestire le maglie dei club più titolati al mondo. Adesso il calciatore spagnolo ha un sogno, conquistare un trofeo con la maglia della Lazio. La coppa da alzare al cielo presa di mira da Pedro è l'Europa League, per mettere la ciliegina sulla torta alla sua esperienza calcistica con l'aquila sul petto, inoltre, ha dichiarato un ipotetico fioretto in casa di vittoria di un trofeo con la Lazio, confessione avvenuta su Il Messaggero.

Le sue parole e il fioretto

Il mio sogno è vincere qui prima di smettere, sarei l'uomo più felice del mondo"

Le parole di Pedro con cui ha debuttato parlando della sue esperienza laziale arrivata a questo punto. Nei suoi radar vi è l'Europa League, la squadra ambisce al colpo grosso, secondo lui si può arrivare fino in fondo. La nuova formula della competizione, infatti, può agevolare i biancocelesti, come sostiene lo spagnolo. Ci saranno comunque da affrontare le doppie sfide contro il Manchester United, il Tottenham e ora, a breve, contro l'Ajax. Il percorso verso la finale di Bilbao è lunga, ma la Lazio, secondo Pedro, deve provarci. In caso di successo lo spagnolo fa una promessa importante:

Un fioretto? Sono pronto a tuffarmi dentro la Fontana di Trevi, se mi danno il permesso e non mi arrestano (ride, ndr)

Classifica europea per la Lazio

La Lazio sta sorprendendo non solo nel campionato italiano di serie A ma anche in Europa i numeri sono impressionanti e stanno lasciando a bocca aperta tutti gli addetti ai lavori. 4 partite e bottino pieno, ben 12 punti portati a casa con la straordinaria vittoria arrivata all'ultimo istante nella partita casalinga contro il Porto grazie proprio al gol di Pedro. La Lazio è in vetta e guida da solista la classifica dell'Europa League. Un passo ancora e matematicamente guadagna la qualificazione al prossimo turno.