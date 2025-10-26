Lazio-Juventus, Gila: "I tre punti ci danno fiducia ma è ancora un periodo complicato"

Nelle ultime quattro giornate di Campionato la rosa biancoceleste ha dimostrato di essere tornata in campo e, soprattutto, di poter lottare per conquistare dei punti fondamentali per tentare di scalare la classifica di Serie A, infatti, grazie al gol di Toma Basic su assist di Danilo Cataldi, la Lazio è riuscita a sconfiggere la Juventus. In merito al grande incontro è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel il difensore Mario Gila, Mvp del match a Bergamo.

Le dichiarazioni di Mario Gila a Lazio Style Channel

La vittoria delle aquile contro la Juventus

Questa partita ci dimostra tantissimo perché abbiamo affrontato una squadra forte. La Juve voleva vincere dopo le ultime gare, noi venivamo da una buona prestazione a Bergamo quindi sapevamo che potevamo fare una bella gara, siamo stati compatti e solidi e la fase difensiva è stata importantissima per portare a casa i tre punti che ci danno tantissima fiducia.

Sulle prestazioni di Toma Basic

Avevo tanta fiducia in Toma perché è un ragazzo sorridente, l’ho visto in situazioni difficili e lui non ha mai mollato, è stato sempre sul pezzo. Lavora tantissimo e alla fine i risultati arrivano. Sono molto contento per lui perché se lo merita, è un bravo ragazzo e un buon giocatore. Voglio fargli i complimenti e dirgli di continuare così perché ci sta aiutando tantissimo.

Il delicato momento che sta vivendo la Lazio