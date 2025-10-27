Lazio-Juventus, anche gli assenti festeggiano la vittoria: i loro post sui social
I biancocelesti al momento infortunati hanno festeggiato la strabiliante vittoria contro la Juventus sui social
Stasera la rosa biancoceleste ha dato una grande dimostrazione sul campo dello Stadio Olimpico, segno di una squadra che desidera una rivincita e che è pronta a lottare fino all'ultimo minuto per portarsi a casa i tre punti, infatti, grazie alla rete di Toma Basic, la Lazio è riuscita a sconfiggere la Juventus. Non soltanto la panchina e i calciatori presenti hanno festeggiato per la vittoria, anche gli infortunati hanno fatto sentire tutto il loro sostegno e l'amore verso questa maglia.
I post dei biancocelesti assenti
La rosa biancoceleste sui social
