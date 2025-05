La S.S. Lazio annuncia un evento per i 25 anni dallo scudetto

Ieri è stata una giornata particolare in casa Lazio. Lo storico presidente dello scudetto del 2000 è tornato a Roma visitando Formello. Ad accoglierlo un raggiante Claudio Lotito che ha stretto in un abbraccio Sergio Cragnotti. Proprio oggi la Lazio compie 25 anni da quello storico ed unico scudetto, raggiunto come mai prima si è visto nel calcio e come mai sicuramente si ripeterà.

L'evento che celebra quello scudetto



“Indimenticabili” celebrerà il 25° anniversario del secondo Scudetto conquistato dalla Lazio, un trionfo entrato nella leggenda del calcio italiano. Quella vittoria del 2000 – ottenuta sotto la presidenza di Sergio Cragnotti e la guida tecnica dell’indimenticato mister Sven-Göran Eriksson – arrivò al termine di un finale di stagione memorabile, passato alla storia per il celebre “diluvio di Perugia”, quando la Lazio riuscì a superare la Juventus all’ultima giornata. A distanza di venticinque anni, l’entusiasmo e l’orgoglio per quella impresa sono più vivi che mai nella memoria collettiva dei tifosi biancocelesti.

Nel corso della serata saliranno sul palco molti dei protagonisti di quell’annata storica. Saranno presenti gli eroi in maglia biancoceleste del 1999/2000 – dai campioni d’Italia di allora ai membri dello staff tecnico – per condividere aneddoti, emozioni e retroscena di quella straordinaria cavalcata tricolore. Non mancheranno volti simbolo di quella Lazio leggendaria, pronti a riportare tifosi e appassionati indietro nel tempo, rievocando le immagini e i sentimenti che accompagnarono la conquista di un titolo indimenticabile.

https://www.sslazio.it/it/news/eventi/indimenticabili-25-anniversario-dello-scudetto-2000

Come seguire l'evento

La serata, in programma giovedì 15 maggio alle ore 20:00 presso la storica cornice della Casina di Macchia Madama a Roma, offrirà a tutti i tifosi collegati, live e on-demand, la possibilità di rivivere gratuitamente e senza limitazioni uno dei momenti più gloriosi nella storia biancoceleste.

Diretta gratuita su App, radio e digitale terrestre; disponibile VOD su DAZN



La diretta dell’evento sarà disponibile gratuitamente e in chiaro su:

App ufficiale della S.S. Lazio

Radio ufficiale della Lazio

Digitale terrestre, canale 60 "Solo Calcio" di Sportitalia (in chiaro)