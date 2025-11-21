AdnKronos, fonti vicine alla Lazio: "Vicenda nipote Paparelli strumentalizzata"

Così riporta l'Adnkronos

In questi giorni, sulla vicenda legata alla presenza in campo della nipote di Vincenzo Paparelli è stato detto molto e, soprattutto, troppo spesso strumentalizzato, fanno sapere fonti vicine alla S.S. Lazio, secondo cui la realtà dei fatti è che, considerato il clima non sereno e la delicatezza del momento nei rapporti con una parte della tifoseria, la Società non ha proceduto sulla richiesta avanzata da parte di alcuni rappresentanti della tifoseria di entrare sul terreno di gioco. Una richiesta mai espressa dalla famiglia Paparelli. La circostanza avrebbe potuto generare ulteriori tensioni o essere prestata a polemiche. Una scelta fatta con senso di responsabilità, esclusivamente per evitare fraintendimenti e non certo per mancanza di rispetto verso la famiglia Paparelli, che è stata accolta in modo concordato in tribuna Autorità con tutto il rispetto e la considerazione che ha sempre meritato. Inoltre, fa sapere la Lazio, di voler rinnovare il profondo rispetto per la memoria di Vincenzo Paparelli e l’affetto per tutta la sua famiglia, dimostrato negli anni, assumendo l’impegno di trasmettere alle generazioni successive la gravità del tragico avvenimento e la necessità di non dimenticare mai. Qualsiasi insinuazione intenta a dimostrare il contrario è quindi respinta con fermezza dalla società capitolina.

La nipote di Vincenzo, Giulia -così come suo figlio Gabriele- ha trovato presso lo Stadio Olimpico e presso il centro sportivo di Formello le porte sempre aperte, come è sempre stato, fuori da ogni polemica e da ogni strumentalizzazione. Se una parte del tifo ha deciso in questo momento di prendere le distanze, la Società ne prende atto con rispetto, ma non accetta che un tema così delicato venga usato per dividere o per mettere in discussione ciò che unisce da sempre la comunità laziale: la memoria, il rispetto e il dolore condiviso per Vincenzo. Le iniziative della S.S.Lazio in questi anni non solo hanno voluto celebrare e onorare la storia e i grandi avvenimenti che hanno caratterizzato 125 anni di storia sul campo di calcio, ma si sono sempre di più indirizzate anche fuori dal rettangolo verde per divulgare, sostenere e farsi partecipe di messaggi sociali di fondamentale valore per un club che si fregia del suo ruolo di Ente Morale.

In questa direzione l'apporto, il sostegno e la partecipazione collettiva della sua gente è ritenuta indispensabile, proseguono le fonti del club biancoceleste. Dodicesimo uomo in campo ma dodicesimo anche fuori, il pubblico laziale. Domenica c'è l'occasione duplice che fotografa questa doppia missione: il ritorno all' Olimpico del nostro simbolo vivente, l'aquila, per la quale i tifosi si sono mossi con numeri importantissimi sul canale WhatsApp ufficiale dedicato alla scelta del nome. Nome che verrà ufficializzato nelle ore successive alla chiusura del contest, prevista per le ore 17 di sabato 22 novembre; la seconda occasione è quella suggerita dalla prossima giornata riservata alla lotta contro la violenza sulle donne del 25 novembre.

AdnKronos

La coreografia in onore di Vincenzo Paparelli

coreografia