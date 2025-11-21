"Fagioli idea di mercato concreta per la Lazio": la situazione

Oltre alla situazione prettamente calcistica di campo, in casa Lazio è sotto i riflettori la gestione extra-campo con i riflettori accesi soprattutto sul mercato di gennaio con il club biancoceleste che ancora non sa ufficialmente se potrà operare nella sessione invernale. Dalle uscite, ai rinnovi, alle possibili entrate sono tanti i temi sul banco.

Dalle frequenze di Radio Laziale, però, è uscita una notizia importante lanciata da Carlo Roscito, giornalista del Corriere dello Sport e speaker di Radio Laziale, che vede accostati la Lazio e Nicolò Fagioli.

È un'idea di mercato concreta, poi la trattativa va totalmente impostata ancora, però è stato proposto alla Lazio. Lui verrebbe molto volentieri e la Lazio lo prenderebbe da quello che so perché è un profilo anche che piace a Sarri. Porterebbe qualità al centrocampo della Lazio. Fagioli non sta trovando spazio a Firenze, lui si era spostato lo scorso gennaio e adesso a gennaio farà un anno in Viola ed è un calciatore che si sposterebbe molto molto volentieri e a Sarri piace ed è stato proposto: potrebbe diventare una traccia molto concreta. Per il momento è ancora solo un'idea, però c'è il gradimento reciproco. Non so quale sia la valutazione attuale della Fiorentina, però è un nome che a Formello hanno scritto bello grosso sul taccuino degli obiettivi perché c'è stata una chiacchierata