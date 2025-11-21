Rocchi: "Var? Abbiamo fatto qualche errore di troppo, dobbiamo lavorarci..."

Terminata la sosta delle Nazionali, il campionato italiano darà il via alla dodicesima giornata con Udinese-Bologna e Cagliari-Genoa in programma domani alle ore 15:00. Ai microfoni di Sky Sport, Gianluca Rocchi ha voluto fare un bilancio di questa prima parte di stagione: ecco tutte le tematiche trattate dal designatore arbitrale.

Sul VAR abbiamo fatto qualche errore di troppo . Dobbiamo lavorarci di più, non può sostituire l’arbitro. Chi prende la decisione finale è l’arbitro di campo , dobbiamo usare il VAR al meglio e abbiamo commesso errori che potevamo tranquillamente evitare. La cosa positiva è che stiamo facendo crescere un gruppo di ragazzi , i giovani stanno facendo grandi partite anche sui campi di Serie A. Sono preoccupato del dover lavorare su questo aspetto ma dall’altra parte sono motivato perché i ragazzi crescono e rispondono bene alle sollecitazioni.

Premesso che il tempo effettivo non lo dettano gli arbitri, è chiaro che negli anni sono state aggiunte tante cose come VAR e cinque sostituzioni, e quest’anno l’annuncio. Secondo me giochiamo di più, e molto probabilmente l’impegno fisico è superiore. È un trend in calo in questi anni, però è un discorso che dovremmo affrontare con le squadre stesse, anche se noi arbitri potremmo fare qualcosa naturalmente. In Champions League la qualità del gioco è superiore, ci sono gare tanto belle anche da arbitrare: quando una gara è bella fluida e senza interruzioni anche l’arbitro fa belle figure. I ritmi e il numero dei falli li dettano i giocatori, non gli arbitri. La differenza tra quella competizione e il nostro campionato c’è. Bisogna parlare di arbitraggio di qualità o meno: il numero dei falli non corrisponde al tempo effettivo, in Roma-Inter con 47 falli ha avuto 55 minuti di tempo effettivo, un numero sopra la media. Siamo in crescita anche sul recupero, all’inizio abbiamo recuperato poco, ma non è che recuperando di più si recupera così tanto tempo effettivo. I minuti di recupero? Il conteggio è abbastanza semplice, a volte può essere più lungo e dobbiamo lavorare in quello: il problema è se giochiamo un minuto in meno, non un minuto in più. Sto chiedendo di essere rapidi nelle riprese del gioco, l’arbitro bravo è quello che fa giocare iò prima possibile, dobbiamo essere quelli che velocizzano il ritmo. La nostra pigrizia mentale ci ha portato a fare partite con tempi morti un po’ troppo alti.