Lazio-Torino sui social: l'ottimismo di Nuno Tavares

Emozioni e gol allo stadio Olimpico di Roma nella sfida di ieri delle 15, Lazio-Torino. Un match tra due squadre che hanno mostrato tanto in fase offensiva e molto poco invece per quanto riguarda quella difensiva, alla fine un rocambolesco 3-3 con due gol segnati nei minuti di recupero.

Nella sfida tra Maurizio Sarri e Marco Baroni uno dei più propositivi è stato Nuno Tavares, tante le discese del terzino portoghese che ha fatto di tutto per ripagare l'errore avvenuto nel derby capitolino. Sui social condivide pubblicamente la sua dedizione al lavoro e il massimo impegno per la maglia biancoceleste.

Il post social di Nuno Tavares

La sua partita

Il calciatore portoghese fa vedere cose importanti in fase offensiva. Le sue discese sono un continuo pericolo per la difesa avversaria ed ogni volta che ha la palla tra i piedi fa vedere accelerazioni impressionanti. Pazzesco il suo impegno, spende tutto sul rettangolo verde e alla fine è costretto a lasciare il campo stremato. In fase difensiva mostra qualche difetto, a volte perde l'avversario e non copre al meglio. Sicuramente il passaggio dal lavoro con Baroni al lavoro con Sarri si fa sentire.