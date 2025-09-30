Gabriele Corsi verso la conduzione di Sanremo Giovani

Questa l’indiscrezione lanciata da Massimo Galanti: ecco tutti i dettagli

Emanuele Petrucci /
Gabriele Corsi
Gabriele Corsi

Gabriele Corsi a Sanremo Giovani? I dettagli 
 

Secondo un’indiscrezione data da Massimo Galanto, sarà Gabriele Corsi a condurre le serate di Sanremo Giovani, prendendo il posto di Alessandro Cattelan che lo scorso anno aveva guidato l’evento.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

 

Gabriele Corsi
Gabriele Corsi

 

La figura di Gabriele Corsi

La scelta confermerebbe la volontà della Rai e di Amadeus di mantenere alta l’attenzione sul percorso dei giovani talenti che aspirano a calcare il palco dell’Ariston. Corsi, volto noto della televisione e della radio, porterebbe il suo stile brillante e ironico in una delle vetrine più importanti per gli artisti emergenti. Non solo: come accaduto lo scorso anno con Cattelan, Corsi potrebbe tornare in scena anche a febbraio, durante il Festival di Sanremo 2026, come co-conduttore in una delle serate. Un’occasione importante che consoliderebbe ulteriormente la sua presenza in uno degli eventi più seguiti e amati dagli italiani.

Per ora si tratta solo di indiscrezioni, ma l’attesa cresce: Sanremo Giovani rappresenta infatti la porta d’ingresso per i nuovi artisti che aspirano a partecipare al Festival, e la scelta del conduttore è parte integrante del successo della manifestazione.

Funerale Furio Focolari, il gesto della società biancoceleste
Marcolin: “Ieri la migliore Lazio della stagione, su Sarri…”