Gabriele Corsi verso la conduzione di Sanremo Giovani

Gabriele Corsi a Sanremo Giovani? I dettagli



Secondo un’indiscrezione data da Massimo Galanto, sarà Gabriele Corsi a condurre le serate di Sanremo Giovani, prendendo il posto di Alessandro Cattelan che lo scorso anno aveva guidato l’evento.

La figura di Gabriele Corsi

La scelta confermerebbe la volontà della Rai e di Amadeus di mantenere alta l’attenzione sul percorso dei giovani talenti che aspirano a calcare il palco dell’Ariston. Corsi, volto noto della televisione e della radio, porterebbe il suo stile brillante e ironico in una delle vetrine più importanti per gli artisti emergenti. Non solo: come accaduto lo scorso anno con Cattelan, Corsi potrebbe tornare in scena anche a febbraio, durante il Festival di Sanremo 2026, come co-conduttore in una delle serate. Un’occasione importante che consoliderebbe ulteriormente la sua presenza in uno degli eventi più seguiti e amati dagli italiani.

Per ora si tratta solo di indiscrezioni, ma l’attesa cresce: Sanremo Giovani rappresenta infatti la porta d’ingresso per i nuovi artisti che aspirano a partecipare al Festival, e la scelta del conduttore è parte integrante del successo della manifestazione.